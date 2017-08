3.830 Euro für ESC-Nachwuchs

Gäste bei Haselbachers goldener Hochzeit spenden

Mellendorf. „Wer uns eine kleine Freude machen möchte, kann anstatt anderer Geschenke einen kleinen Geldbeitrag für den Eishockey-Nachwuchs der ESC Wedemark Scorpions spenden“, so stand es auf der Einladung zu Jana und Jochen Haselbachers Einladung zur goldenen Hochzeit.Die mehr als 100 spendablen Gäste feierten ausgelassen bis in die Morgenstunden auf der Terrasse des Ice House-Restaurants in Mellendorf. Am Ende kamen stattliche 3.830 Euro zusammen. Darüber haben sich das „Hochzeitspaar“ und die Schatzmeisterin des ESC sehr gefreut.