Adventsbasar in Abbensen

Abbensen. Den Adventsbasar in Abbensen richtet schon seit vielen Jahren der Dorfverschönerungsverein (DVV) aus. Er findet in diesem Jahr am Sonnabend, 25. November, statt und eröffnet damit, wie jedes Jahr, den Reigen der Adventsmärkte in der Wedemark.

Um 14 Uhr öffnet die kleine Budenstadt auf dem Platz vor dem Dorfgemeinschaftshaus ihre Pforten. Zu Beginn singen die Kindergartenkinder weihnachtliche Lieder vor dem Weihnachtsbaum, den sie bereits am Vortag mit ihren Erzieherinnen geschmückt haben. An den einzelnen Ständen gibt es ein großes Angebot an Adventskränzen und -gestecken sowie kunsthandwerkliche Gegenstände, die gut in die Advents- und Weihnachtszeit passen. Und falls es kalt werden sollte, können sich die Besucher auch mit Mützen und Schals eindecken. Alles wird von Hobbykünstlern und -bastlern selbst hergestellt, Fabrikware gibt es auf dem Abbensener Adventsbasar nicht.

Mit dabei ist selbstverständlich auch wieder das Nostalgie-Karussell, das durch den Dorfverschönerungsverein gesponsert wird, die Kinder (bis zwölf Jahre) können so lange fahren, wie sie möchten, ohne bezahlen zu müssen. Speisen und Getränke fehlen natürlich auch nicht. Unter anderem wird der Abbensener Jäger Immo Ortlepp wieder seine Wildfrikadellen anbieten, die schon im letzten Jahr ein Renner auf dem Adventsbasar waren. Ebenfalls mit von der Partie ist Weinhändler Martin Müsken, dessen weißer Glühwein inzwischen eine wachsende Fangemeinde in Abbensen hat.

Im Dorfgemeinschaftshaus gibt es eine große Kaffeetafel. Alle Torten wurden gespendet und wurden selbstverständlich selbst gebacken. Ebenfalls im Dorfgemeinschaftshaus wird die große Tombola aufgebaut, bei der viele schöne Preise zu gewinnen sind.