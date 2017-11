An der Brelinger Kirche wird es weihnachtlich

47 Marktstände und Aktivitäten laden zum Weihnachtsmarkt ein

Brelingen. Der Brelinger Weihnachtsmarkt öffnet am ersten Adventssonntag, 3. Dezember, um 15 Uhr wieder zahlreiche Marktbuden und Verkaufsstände. Obwohl es den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr nun schon zum 35. Mal gibt, können die Organisatoren wieder einen Zuwachs an Angeboten verzeichnen. In diesem Jahr sind es nun schon 47 Verkaufsstände und Angebote.Der Brelinger Weihnachtsmarkt hat seinen Eingang über den Pfarrhof an der Martin-Müller-Straße. Dann teilt er sich über das Pfarrgelände an der Kirche entlang und vor dem Gemeindehaus geht er weiter bis hin zum historischen Backhaus. Parkplätze gibt es auf der Pfarrwiese direkt neben dem Veranstaltungsgelände.Auch in der Kirche finden Aussteller ihren Platz mit dekorativen Lichtgläsern.Die Kinder können sich dort auf schöne weihnachtliche Basteleien freuen. Und für Groß und Klein bietet die St.-Martini-Kirche in diesem Jahr eine besondere Ausstellung „Wofür schlägt dein Herz“. Hier kann man vieles betrachten, hören, suchen und auch mitnehmen.In dem Fachwerkhaus 37 gegenüber dem Kirchturm warten neben fünf Verkaufsständen mit Schmuck, Kleidung, Karten und vielem mehr auch die Handarbeitsfrauen. Diese haben nicht nur die begehrten selbst gestrickten Socken im Angebot, sondern auch Mützen, Schals und Schultertücher.Eine besinnliche Einstimmung auf den Weihnachtsmarkt bietet die Kirchengemeinde, die Marktorganisator ist, mit einem Gottesdienst, der um 14 Uhr in der Kirche beginnt. Erst im Anschluss an den Gottesdienst eröffnet der Posaunenchor mit seinem Auftritt gegen 15 Uhr das Markttreiben. Eine feste Größe des Weihnachtsmarktes ist von Beginn an die Kaffeestube im Gemeindesaal. Hier stehen zahlreiche Kuchen und Torten aus Brelinger Produktion zum Verzehr bereit. Herzhaftes und Süßes bietet der Weihnachtsmarkt für den Gaumen aber auch auf dem Freigelände. Neben Glühwein, alkoholfreiem Punsch, Kakao und Kaltgetränken können sich die Besucher mit Gegrilltem, Kartoffelpuffer, Fischbrötchen, Flammkuchen, einer Portion aus der Pilzpfanne oder Crepes, Waffeln und Schmalzkuchen stärken.Im mehrere hundert Jahre alten Pfarrbackhaus wird beim Weihnachtsmarkt auch wieder der große Lehmbackofen angeheizt. Das Backhausteam wird Semmel backen, welche man ab 15 Uhr kaufen kann. Vor dem Backhaus wird an mehreren Marktständen sehr Unterschiedliches zu sehen und zu bekommen sein. Dort werden neben Glühwein, Met, Spiralkartoffeln auch Bienenwachskerzen, kunsthandwerkliche Holz- und Filzarbeiten, Laubsägearbeiten und Keramik angeboten. Erstmalig dabei ist auch ein Stand an welchem verschiedene Fischsorten vor Ort geräuchert werden.Neu auf dem Brelinger Weihnachtsmarkt ist die Brelinger Schmiede. Hier haben Besucher die die Möglichkeit Schmiedevorführungen zu erleben und Schönes zu kaufen. Vertreter der Dorfchronik Meitze werden zwischen Kirche und Haus 37 einen Stand haben, wo sie über die Dorfchronik, die in Arbeit ist, informieren wollen. Interessierte können das Buch bereits jetzt vorbestellen. Auch an die Vierbeiner wird gedacht. Marktbesucher können sich mit Leckerlies für Pferde und Hunde eindecken.Kekse aus eigener Produktion gibt es wieder bei der Jugendfeuerwehr. Marktstände entlang der Kirche bieten ein sehr reichhaltiges Angebot. Die Marktbesucher finden dort Schmuck und Seife, Therapiepuppen, Schmuck aus Polymeren, Taschen, Schönes mit Perlen, Kalender mit Essays, Steinbilder, Nistkästen sowie Näh- und Strickarbeiten.Auch einige neue Stände bieten erstmals ihre Waren an. Auch für das leibliche Wohl ist auf dieser Meile gesorgt. Neben der Pilzpfanne und leckeren Creps gibt es Sekt, Glühwein, Fisch, Puffer und Flammkuchen.„Wir haben auf unserem Weihnachtsmarkt zwar kein Kinderkarussell, dafür aber jede Menge Aktionen für kleine und größere Kinder“, verspricht Marktorganisatorin Marion Bernstorf. Etliche Bastelangebote vom evangelischen Kindergarten und dessen Förderverein, die Herzausstellung in der Kirche und Spielangebote unserer Jugendlichen im neuen Jugendraum auf dem Weg zum Backhaus laden ein. Auch mit dem Weihnachtsmann ist eine Terminabsprache getroffen worden. Er will den Brelinger Weihnachtsmarkt so gegen 16.15 Uhr besuchen.