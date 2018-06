Brillenwelt-Inhaber schildert seinen Weg

Gewerbeverein MPM setzt Geschäftsbesuche fort

Mellendorf. Am Dienstagtrafen sich einige Mitglieder des MPM zum Geschäftsbesuch in der Brillenwelt in der Wedemarkstraße 83 (Zebrastreifen Nähe Bahnhof Mellendorf). Ziel dieser in unregelmäßig stattfindenden Treffen ist das gegenseitige Kennenlernen und ein Blick über den Tellerrand des eigenen Betriebes hinaus. Der Inhaber der Brillenwelt Holger Hilbig-Rotermund berichtete von seinem Weg als Wedemärker in die Augenoptik und über die Entstehungsgeschichte seines Betriebes. Gleichzeitig Nutztes Ralf Backhaus das Treffen um von seinem Werdegang und seinem Schlachtereibetrieb Schlachterei Backhaus in Brelingen (Schulstraße 12 Ecke Neue Straße) zu berichten. Es wurden viele interessierte Fragen zu den Themen Augenoptik und Schlachterei gestellt und umfassend beantwortet. Darüber hinaus wurden von den ca. 15 anwesenden MPM-Mitgliedern noch aktuelle Themen wie die Umsetzung der EU-Datenschutzgrundverordnung DSGVO und das leidige Thema der Ladenöffnungszeiten diskutiert. Es war für alle eine rundum gelungene Veranstaltung, die an anderer Stelle in den nächsten Monaten vorgesetzt wird.