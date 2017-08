Bürgerhaus nutzbar für Parteien

Bissendorf (gg). Das Bürgerhaus soll auch vor Wahlen für Partei-Veranstaltungen nutzbar sein. Einen entsprechenden Antrag brachte die SPD-Fraktion in der jüngsten Ratssitzung und bekam ein einstimiges positives Votum. Zur Begründung führte SPD-Ratsfrau Isabella Steffen die Barrierefreiheit an. Menschen mit Behinderung können das Bürgerhaus erreichen, was in anderen öffentlichen Gebäuden kaum gegeben sei.