Bürgermeister Helge Zychlinski würdigt Welttag der Gästeführer

Gemeinde verlost 12 mal 2 Karten für Nachtwächterführung mit „Jungfer Anni“ in Bissendorf

Bissendorf. Die Wedemark mit ganz anderen Augen sehen und in die Geschichte der Gemeinde eintauchen! Am Welttag der Gästeführer, 21. Februar, verschenkt die Gemeinde Wedemark zwölfmal zwei Tickets für eine Nachtwächterführung durch Bissendorf. „Jungfer Anni“ bringt die Teilnehmer an bekannte und besondere Orte in der Wedemark.Mit diesem Angebot will die Gemeinde auf all die ehrenamtlichen Gästeführer hinweisen und nimmt den Tag auch, um ihnen zu danken. „Die Wedemark ist eine Gemeinde, in der sich die Menschen wohlfühlen. Unsere ehrenamtlichen Gästeführerinnen und Gästeführer tragen sehr dazu bei, dies noch mehr in den Fokus zu rücken, indem sie allen Interessierten, historisch aufgearbeitet, einige der schönsten Ecken der Wedemark zeigen“, so Bürgermeister Helge Zychlinski. „Zum Welttag der Gästeführer möchten wir die Wedemärkerinnen und Wedemärker auf dieses besondere Engagement aufmerksam machen. Wir laden Sie ein, sich zu bewerben, um selbst einen besonderen Blick auf Bissendorf zu erhaschen. Die Führung würdigt das tolle Engagement der Gästeführerinnen und Gästeführer.“Die Gemeinde verlost deshalb zwölfmal zwei Karten für die Teilnahme an der einstündigen Nachtwächterführung mit „Jungfer Anni“ am 21. Februar um 18 Uhr in Bissendorf. Interessierte können sich bis zum 14. Februar bei der Gemeinde unter Angabe ihrer Kontaktdaten (Name, Telefon, Adresse oder E- Mail-Adresse) zwecks Rückmeldung unter folgender Nummer melden: (0 51 30) 58 12 20. Alternativ ist auch eine E-Mail an vorstandsbüro@wedemark.de mit dem Stichwort „Welttag der Gästeführer“ möglich oder das Liken des Beitrags auf der Facebookseite der Gemeinde. Die Gewinner werden angeschrieben. Die Tour ist circa einen Kilometer lang und barrierefrei. Festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung werden dennoch benötigt.Die Gemeinde freut sich über rege Beteiligung! Mitarbeiter der Gemeinde können an der Verlosung nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.