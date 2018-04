DaCapoChoir lädt zur offenen Probe ein

Jeder kann mitmachen: Freitag ab 19 Uhr in Bissendorf

Bissendorf. Der DaCapChoir lädt herzlich zur offenen Probe für Freitag, 20. April, von 19 bis 21.30 Uhr in den Gemeindesaal der St. Michaeliskirche in Bissendorf ein. Der heitere Probenstil von Chorleiter Bartek Kwoka sorgt für gute Stimmung und eine konzentrierte, aber gleichzeitig entspannte Probe. Singen macht gute Laune! Sowohl Anfänger als auch erfahrene Sänger beiderlei Gechlechts sind herzlich eingeladen. Das abwechslungsreiche Repertoire wird jährlich in zwei bis drei Kirchen der Region Hannover vorgestellt. Bei den Zuschauern als auch gleichermaßen bei den Sängern sorgen diese für Glücksgefühle. Denn Singen ohne Konzerte wäre wie Kochen ohne Essen.