DELF auch am Gymnasium

Acht Schüler freuen sich über bestandene Prüfung

Mellendorf (awi). Auch am Gymnasium Mellendorf haben acht Schüler des achten, neunten und zehnten Jahrgangs in ihrer Freizeit zusätzlich zum normalen Unterricht Französisch gebüffelt und sich so auf die DELF-Prüfung nach überregionalen Standards des Institut Francaise vorbereitet. Alle zwei Wochen kamen sie in der Arbeitsgemeinschaft unter Leitung von Nadine Schwarz zusammen. Kurz vor den Weihnachten bekamen sie nun ihre Urkunden für die erfolgreiche Prüfung überreicht. Rebecca Brand, Mira Heitland, Alex Mc Guigan, Annika Stina Mc Guigan, Floria Hoijer, Max Wienrich, Silvan Papke und Lucca Hagenberg freuten sich sehr und versicherten, sich auch in Zukunft in Französisch besonders anstrengen zu wollen.Bildunterschrift: Die Schüler bekamen ihre Zertifikate kurz vor den Weihnachtsferien im Beisein von Lehrerin Nadine Schwarz und Schulleiterin Swantje Klapper überreicht. Foto: A. Wiese