Die Feuerwehr wurde bejubelt

Schützenausmarsch in historischen Uniformen war voller Erfolg

Hannover/Mellendorf (awi). Etwa 10.000 Menschen marschierten im Zug, rund 150.000 Zuschauer standen am Weg. An allen Tribünen wurde die Feuerwehr-Festgruppe im dritten Zug begrüßt. Wie das ECHO im Vorfeld berichtete, begleiteten mehrere Mellendorfer Feuerwehrmänner das Schaubild des Feuerwehrmuseums mit der alten Drehleiter und dem Hanomag. In die Wege geleitet hatte das der Eigentümer der Fahrzeuge Matthias Ludwig aus Scherenbos-tel, der seit dem Gemeindefeuerwehrtag vor einem Jahr enge Kontakte mit der Wedemärker Feuerwehr pflegt. Für die Veranstaltung in Brelingen hatte er seine liebevoll restaurierten Feuerwehrfahrzeuge ebenfalls zur Verfügung gestellt und die Alterskameraden in ihren historischen Uniformen bereits damals für den Schützenumzug angeheuert. In der Truppe herrschte hervorragende Stimmung, alle hatten viel Spaß und wollen nächstes Jahr wieder mitmarschieren. Nach dem Ausmarsch stand natürlich der Besuch des Platzes und der Festzelte an, was den Wedemärkern ebensoviel Spaß machte wie der Ausmarsch. Vor der Ehrentribüne trafen die Feuerwehrleute unter anderem Polizeipräsident Volker Kluwe, Schützenpräsident Paul-Eric Stolle und Oberbürgermeister Stefan Schostok.