Dorf- und Gemeindefest in Brelingen

Die Feuerwehr stellte ihre Fahrzeuge vor, die Brelinger Ponykinder luden zum Reiten und Kutschefahren ein, beim 1. FC Brelingen konnten die Besucher beim Torwandschießen die Geschwindigkeit des Balles messen lassen, am Stand des DRK konnten Gesundheitsbewusste ihren Blutdruck oder ihr Lungenvolumen messen lassen. Der Förderverein der Kindertagesstätte Brelingen und die Kindertagesstätte waren beim Fest ebenfalls unter anderem mit einer Seifenblasenmaschine vertreten. Die Brelinger Motorradfreunde stellten ihre Maschinen aus und wer wollte, konnte für ein Foto auch mal darauf Platz nehmen. Der ambulante Hozpizdienst des Kirchenkreises Burgwedel-Langenhagen informierte Interessierte über seine Tätigkeit.Am Stand der Kirchengemeinde St. Martini wurden zwei Entwürfe präsentiert, wie das Gemeindehaus beschriftet werden könnte. Die unbeleuchtete Version würde circa 2.500 Euro und die beleuchtete Version circa 5.200 Euro kosten. Die Bürger sollten bei einer Abstimmung mit entscheiden, welche Variante ihnen am besten gefällt. Unter allen Teilnehmern wurden mehrere Gutscheine verlost. Der Förderverein der Kirchengemeinde Brelingen und Mellendorf hatte ein Riesenglas mit Kronkorken aufgestellt, wo die Besucher des Dorffestes die Anzahl der Deckel schätzen konnten. Auch hier wurden unter den Teilnehmern mehrere Gutscheine verlost. Der Ortsrat bot eine CD mit dem Lied vom Brelinger Riesen sowie das Buch „Das 1.000-jährige Brelingen“ von Martin Müller an. Um 16 Uhr konnten dann Interessierte an einer Kirchenführung teilnehmen, wo viel Wissenswertes über die Geschichte der Brelinger Kirche übermittelt wurde.