Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Schwerer Verkehrsunfall am Samstagmorgen zwischen Resse und Negenborn

Resse/Negenborn. Bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag auf der L380 zwischen Negenborn und Resse sind drei Personen zum Teil schwer verletzt worden. Zwei PKW sind hier frontal kollidiert. Eine Person war in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Zusätzlich unterstützten Feuerwehrkammeraden den Rettungsdienst bei der Versorgung und Betreuung der weiteren Verletzten. An den verunfallten Fahrzeugen wurden die Batterien abgeklemmt und auslaufende Betriebsmittel abgestreut.Die Feuerwehr war mit 43 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit drei Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug und dem Rettungshubschrauber vor Ort. Noch während der laufenden Einsatzmaßnahmen gab es einen weiteren Einsatz in der Wedemark. Die Feuerwehr Bissendorf musste einen Wasserschaden (Kellergeschoß 30cm unter Wasser) in einem Gebäude beseitigen.