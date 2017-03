Dringender Handlungsbedarf

SPD will mehr preisgünstigen Wohnraum

Wedemark. Mit einem Antrag für die Sitzung des Rates der Gemeinde Wedemark am 13. März, will die SPD-Fraktion der Dringlichkeit der Schaffung von preisgünstigen Wohnraum in der Wedemark Nachdruck verleihen. Die Verwaltung soll beauftragt werden, sich verstärkt für geförderten Wohnungsbau (Belegrechtswohnungen) sowie für Wohnraum im preisgünstigen Wohnungsmarktsegment einzusetzen. Die Erdgeschosswohnungen der hierbei entstehenden Bauten sollen rollstuhlgerecht gebaut werden. Für diese Wohnungsbauprojekte bedarf es Träger, die in den nächsten Jahren den Bau von preisgünstigem Wohnraum entsprechend umsetzen. Mit der Suche nach Trägern und der weiteren Ausgestaltung soll sich nach dem Antrag der SPD konkret die Gemeinde Wedemark Bau- und Entwicklungsgesellschaft mbH befassen. „Die Wohnungsmarktsituation im preisgünstigen Bereich ist auch bei uns in der Wedemark sehr angespannt und wird sich aufgrund des demografischen Wandels und mehr Ein-Personen-Haushalten zunehmend verschärfen. Daher sehen wir dringenden Handlungsbdarf“, so Rebecca Schamber, Vorsitzende des Ausschusses Familie, Senioren, Soziales und Integration.