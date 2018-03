Entkusselungsarbeiten am Resser Moor-Erlebnispfad

Dankeschön-Essen am 21. März um 19 Uhr im Mooriz

Resse. Trotz der im Februar einsetzenden Kälte konnten die geplanten Entkusselungsarbeiten am Moor-Erlebnispfad in den Monaten September bis März weitestgehend abgeschlossen werden. Die Fläche für den 2018/19 von der Region Hannover geplanten Moor-Erlebnispfad ist nun für den Bau des barrierefreien Steges vorbereitet.Wie auch im Vorjahr waren wieder fleißige Helfer im Einsatz, um die im Moor aufgewachsenen Bäume und Sträucher aus dem Gebiet herauszubringen. An 14 Arbeitstagen wurden insgesamt 534 ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet. Zu den Entkusselungsarbeiten im Moor kam noch ein Sondereinsatz im Bereich der ebenfalls im Bau befindlichen Heidefläche auf dem Sandrücken neben dem Sportplatz hinzu. Hier wurde in Handarbeit eine ehemalige Jagdhütte abgebrochen, die Materialien sortiert und in einen bereitgestellten Container verbracht. Eine Arbeit, die viel Umsicht und körperlichen Einsatz erforderte.Der Arbeitskreis Moor im Mooriz lädt alle beteiligten Helfer nach Abschluss der Arbeiten der Wintersaison zu einem gemütlichen Zusammensein mit Essen, Trinken und Unterhaltung am Mittwoch, 21. März, um 19 Uhr ins Mooriz nach Resse, Altes Dorf 1b ein. Wenn die Helfer auch durch die „Kaffeedamen“ aus dem Mooriz immer mit heißem Kaffee/Tee und leckerem Kuchen und Keksen versorgt wurden, war es doch für alle ein hartes Stück Arbeit. Teilweise musste im Wasser gearbeitet werden, was alle Kraft erforderte. Erst der einsetzende Frost erforderte eine andere Vorgehensweise. Trotz teilweise scharfen Ostwinds konnte nun über zugefrorene Moorflächen Holz aus feuchten Gebieten geborgen und aus dem Moor geschafft werden.Für den kommenden Herbst sind weitere Arbeitseinsätze im Bereich des Moor-Erlebnispfades geplant. Wir werden sehen, ob der Holzsteg dann bereits errichtet ist. Danach richten sich die weiteren Arbeiten. Wir freuen uns auf die weitere Unterstützung vieler Moorfreunde, die an der Erhaltung der einmalig schönen Moore und an der Wiederherstellung einer ehemaligen Heidefläche neben dem Resser Sportplatz Interesse haben.