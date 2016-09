Erfolgreiches Trio in Brelingen

Tango Transit tritt gastiert in der St.-Martini-Kirche

Brelingen. Im Rahmen ihrer CD Release-Tour zum aktuellen Album „Akrobat“ spielt das erfolgreiche Frankfurter Trio Tango Transit am Sonnabend, 24. September, um 19 Uhr in Brelingen in die St.-Martini-Kirche. Vor- und nachher trifft man sich zu Flammkuchen und Federweißem in der traditionellen Besenwirtschaft der Brelinger Mitte, gleich gegenüber. Tango Transit, das sind Martin Wagner (Akkordeon), Hanns Höhn (Bass) und Andreas Neubauer (Schlagzeug). Seit 2008 hat das Trio bei über 300 Konzerten im In- und Ausland überzeugt sowie vier CDs und eine Live-DVD veröffentlicht. Die Art, nach der hier Energie und Ausdruckskraft des klassischen Tangos mit modernem Sound verschmilzt, sucht ihresgleichen: Elemente aus der Cajun-Musik Louisianas mischen sich mit der Rohheit des Balkans, französische Musette trifft auf orientalische Klänge; hinzu kommen bisweilen gar House Bass Drum oder Wah-Wah und Verzerrer beim Akkordeon, wie auf dem aktuellen Album „Akrobat“ (JAZZNARTS) zu hören ist. Dieses enthält neben Kompositionen derBand erstmals auch Bearbeitungen andere Komponisten (Roger Waters „Brain Damage“, Astor Piazzollas „Libertango“ und F. Mendelssohn Bartholdys „Elfentanz“) und ist das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit von drei außergewöhnlichen Instrumentalisten. Die Musik von Tango Transit ist kraftvoll, filigran, melancholisch und schweißtreibend und live äußerst beeindruckend. Das Magazin Jazzthing schreibt: „Das Trio musiziert auf höchsten Niveau, jeder ist Solist... eine Entdeckung!“ Konzertkarten zu 15 Euro, ermäßigt zehn Euro sind im Vorverkauf in der Brelinger Mitte (Freitagsbüro 9 bis 13 Uhr) und an der Abendkasse erhältlich. Reservierungen werden per E-Mail an konzerte.in.st.martini@gmail.com entgegengenommen.