Erfreulicher Anruf kurz vor Weihnachten

Peter Klotz gewinnt beim famila-Adventskalender Hauptpreis

Mellendorf (la). Den ganzen Dezember hat der famila-Markt in Mellendorf um Marktleiter Jens Luxat täglich Schneekloth-Weinpräsente verlost. Der Hauptpreis unter allen Teilnehmern im famila-Adventskalender war am 23. Dezember zusätzlich ein Bose-Soundsystem im Wert von 200 Euro. Alle Kunden, die in der Adventszeit bis zum 23. Dezember bei famila eingekauft haben, konnten auf die Rückseite des Kassenbons ihren Namen und Telefonnummer schreiben und diesen dann in die Losbox an der Information werfen. Peter Klotz bekam einen Tag vor Heiligabend den Anruf und konnte kurze Zeit später die Bose-SoundTouch-Anlage mit einer Flasche Wedemark-Wein in Empfang nehmen.