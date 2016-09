Erntefest mit Gottesdienst

Schützenverein hatte ins Dorfgemeinschaftshaus Abbensen eingeladen

Abbensen (st). Zum Erntefest hatte der Schützenverein Tyrol in Abbensen am Sonntagnachmittag in das Dorfgemeinschaftshaus eingeladen. Den Auftakt machte traditionell ein Gottesdienst mit dem Aufziehen der Erntekrone. Pastorin Annedore Wendebourg freute sich über die zahlreichen Besucher, darunter auch der 1. Vorsitzende des Schützenvereins. Ihre Predigt stand unter dem Motto des Matthäus 6.19-Textes „Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden“. Nach Worten über die Ernte sprach die Pastorin über die Schätze, die wir lieben und auf die es im Leben besonders ankommt: „Das sind Menschen wie Ehepartner, Freunde und Verwandte, die einen lieb haben und die man selbst auch lieb hat. Das macht man, weil man sie schätzt.“ Für die musikalische Begleitung sorgte das Leinetal-Orchester unter Leitung von Olaf Metterhausen. Nach dem Gottesdienst erwartete die Gäste zum Kaffee ein Kuchenbüfett im Nebenraum, das zum Klönen und Verweilen einlud.