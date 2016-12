famila verlost täglich Weinpräsente

Mitmachen beim Adventskalender ist ganz einfach

Mellendorf (awi). In der Adventszeit verlost der famila-Markt in Mellendorf täglich ein Weinpräsent und am 24. Dezember sogar etwas ganz Besonderes: einen beats by dr. dre-Kopfhörer. Mitmachen ist ganz unkompliziert: Einfach nach dem Einkauf Namen und Telefonnummer auf die Rückseite des Kassenbons schreiben und diesen in die Losbox an der Information werfen. Bei einem Glücklichen klingelt dann jeweils am nächsten Morgen das Telefon und er oder sie kann sich ein Weinpräsent mit jeweils einer Flasche weißem und rotem Wein bei famila abholen. Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.