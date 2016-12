Fantastisches Theaterstück aufgeführt

Gailhofs Theaterkinder haben wieder ganz viel Freude bereitet

Gailhof (awi). Das Weihnachtstheater hat in Gailhof eine sehr lange Tradition: Kinder aus dem Dorf führen zu Beginn der Adventszeit ein Märchen auf, das ihnen von Frauen aus dem Dorf sozusagen auf den Leib geschneidert wird. Wilma Steinborn ist seit Jahrzehnten der gute Geist der Truppe, seit einigen Jahren bekommt sie Unterstützung von Maggie Garland und ihrem eingespielten Team. In diesem Jahr hat Maggie Garland das Märchen vom tapferen Schneiderlein für die Theaterkinder geschieben. Am ersten Adventssonntag war der große Saal im Jugendgästehaus bis auf den letzten Platz besetzt. 120 Besucher waren da. 13 Kinder wirkten mit und viele Helfer waren - wie immer - im Hintergrund tätig. Wie jedes Jahr wurde ab September geübt und alle freuten sich über den großen Zuspruch und die Bereitschaft, an diesem Projekt mitzuarbeiten. „Besonders schön finden wir dass das ganze Dorf zusammenarbeitet um dieses Ereignis zu ermöglichen. Dieser Zusammenhalt ist der Lohn der ganzen Zeit und Mühe", fasste es Maggie Garland in Worte. Den großen Blumenstrauß, den Wilma Steinborn am Ende der gelungenen Aufführung erhielt, war aber nicht nur für ihre Unterstützung des Theaterstücks, das wie jedes Jahr in ihrem Keller eingeübt wurde, sondern auch ein nachträglicher Glückwunsch zur diamantenen Hochzeit von Wilma und Max Steinborn.