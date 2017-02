FDP-Bezirk nominiert Grigorios Aggelidis

Politisch sind seine Themenschwerpunkte in den Bereichen Wirtschaft & Finanzen, Integration/Migration und Europa als auch liberale Gesellschaft und starker Rechtsstaat angesiedelt. Die Ziele von Aggelidis sind dabei der Bürokratie-/Abgabenentlastung des Mittelstandes/der Bürger, die Förderung von Infrastruktur und von Zukunftstechnologien, Bildungs- und Karriereperspektiven für unsere Kinder und letztlich die konsequente Dursetzung der Gesetze und der Schutz der Bürgerrechte.Grigorios Aggelidis ist 51 Jahre, seit 1994 verheiratet und hat mit seiner Frau Margarete zwei Söhne im Alter von 16 und 19 Jahren. Der ursprünglich aus Hannover stammende Aggelidis, lebt seit über 20 Jahren im Neustädter Land und ist durch seine seit 2008 selbstständige Tätigkeit als Mitinhaber einer unabhängigen Vermögensverwaltung sehr gut in Hannover und der Region vernetzt. Zuvor war er 20 Jahre im Dresdner Bank Konzern und bei der Credit Suisse Deutschland erfolgreich tätig. Ehrenamtlich ist er in verschiedenen Vereinen (FC Wacker Neustadt, JFV Neustädter Land und dem Rotary Club) tätig und engagiert sich dabei stets im Bereich der Jugendförderung.