Neues Gesetz und Herausforderungen für die nationale Klimapolitik

Bissendorf. Zu dem Thema „Fracking“ – Wie geht es weiter? lädt die SPD Wedemark am Dienstag, 28. Februar, um 19 Uhr in das Bürgerhaus in Bissendorf, Am Markt 1, ein. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Caren Marks und der Umweltpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Matthias Miersch werden die neue Gesetzeslage zum Fracking erörtern und dabei diese und andere umweltpolitische Herausforderungen der nationalen Klimapolitik in den Blick nehmen.Auch wenn das Thema Fracking in den letzten Wochen nicht überall die ersten Seiten der überregionalen Presse eingenommen hat, bleibt es in den Gemeinden und Landkreisen, in denen Erdöl und Erdgas mit der Fracking-Methode gefördert werden, in der Diskussion. Besonders kontrovers wurde über die Frage des sogenannten Frackings von unkonventionellem Gas gestritten, das in den USA praktiziert wird. Im Juni 2016 verabschiedete der Deutsche Bundestag auf Druck der SPD ein Regelungspaket, das auf die unterschiedlichen Methoden eingeht und Regelungslücken schließt. So wird in Deutschland das unkonventionelle Fracking verboten. Das Verbot gilt bundesweit und ist unbefristet. Für das in Niedersachsen seit den 60er Jahren praktizierte Fracking von konventionellem Gas gelten zukünftig hohe Umweltstandards.Aber nicht nur das Thema Fracking wird vor Ort nach wie vor diskutiert. Auch der Klimawandel ist in aller Munde. Mit dem Klimaschutzabkommen von Paris ist ein Hoffnungszeichen für die Menschen weltweit gesetzt worden. Erstmals haben alle 196 Staaten in einem völkerrechtlichen Vertrag die 2-Grad-Grenze verbindlich festgelegt. Mit dem Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung sollen die in Paris verabschiedeten Ergebnisse nun national umgesetzt werden. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.