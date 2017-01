Gemeinde lässt Abwasserpumpwerk erneuern

Anwohner werden um Verständnis gebeten

Wedemark. Die Wedemark Abwasser GmbH erneuert das Schmutzwasserpumpwerk „Am Jugendheim“ im Ortsteil Gailhof. Das 1977 gebaute Pumpwerk und die Anlagen sind in die Jahre gekommen und müssen ausgetauscht werden. Die Wedemark Abwasser GmbH als Tochter der Gemeinde Wedemark hat zum Jahreswechsel die Erneuerung des Schmutzwasserpumpwerks „Am Jugendheim“ im Ortsteil Gailhof in Auftrag gegeben.Das 1977 errichtete unterirdische Bauwerk sowie die darin enthaltene Technik sind in die Jahre gekommen und müssen nun ersetzt werden. Der Teilabriss und Neubau der alten Anlage soll am 1. März starten. Zur Vorbereitung der Bauarbeiten werden schon jetzt die dort vorhandenen Bäume gestutzt und teilweise beseitigt, damit auf der Fläche die notwendigen Baumaschinen Platz finden. Für die ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung ist das Pumpwerk „Am Jugendheim“ eine wichtige Komponente, denn es fördert das gesamte Schmutzwasser aus dem Gemeindeteil Gailhof zur Kläranlage nach Bissendorf. Es wird neben weiteren 100 Pumpwerken und zwei Kläranlagen vom Team der Kläranlage Bissendorf betreut.Die Gemeinde bittet eventuelle Beeinträchtigungen und kurzzeitige Behinderungen durch die notwendigen Arbeiten zu entschuldigen und dankt Anliegern für ihr Verständnis.