Gemeindebibliothek in Mellendorf nach Sommerferienende wieder offen

Mellendorf. Die Gemeindebibliothek in Mellendorf öffnet nach den Sommerferien am Mittwoch, 8. August, wieder ihre Türen. Bürgermeister Helge Zychlinski wünscht den Mitarbeitern der Bibliothek viel Spaß in ihren verdienten Sommerferien und dankt ihnen für ihr Engagement. Die Gemeindebibliothekarin Martina Popan verweist auf das tolle E-Leihe-Angebot und die Zweigstelle Bissendorf. Auch ein Teil der Gemeindebibliothekare wird in die wohlverdienten Sommerferien gehen, sodass die Zweigstelle in Mellendorf nach den Sommerferien am Mittwoch, 8. August, wieder ihre Türen öffnet. Die Bücherei Bissendorf ist den ganzen Sommer über zu den gewohnten Zeiten geöffnet (dienstags, mittwochs und freitags von 9 bis 13 Uhr, außerdem nachmittags am Dienstag von 15 bis 19 Uhr, und donnerstags und freitags jeweils von 15 bis 17 Uhr). Bürgermeister Helge Zychlinski dankte dem Büchereiteam der Wedemark und wünscht den Mitarbeitern einen erholsamen Sommerurlaub. Martina Popan, Gemeindebibliothekarin, verweist auf das wachsende Onli- neangebot: „Wem der Lesestoff in den Sommerferien ausgehen sollte, kann auch einfach schnell und bequem von zu Hause unser stetig wachsendes Onlineangebot nutzen.“