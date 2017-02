"Gerührt, Gereimt, Gekocht" nach Rezepten von Wilhelm Busch

ECHO verlost 1 x 2 Karten für Musik und kulinarische Gedichte in Büchtmanns Hof

Wietze-Wieckenberg. Am Sonntag, 5. März, um 15.30 Uhr (Einlass 15 Uhr) lädt der Büchtmannshof in Wietze-Wieckenberg zu einem musikalisch-poetischen Programm frei nach Rezepten des Dichters Wilhelm Busch ein. Unter dem Titel „gerührt – gereimt - gekocht“ rezitiert Peter Kellner, musikalisch begleitet von Roland Baumgarte (Cello) und László Gulyás (Akkordeon), kulinarische Gedichte von Wilhelm Busch. „Speisen sollten gut zubereitet und mit Liebe gemacht werden.“ Ein Anspruch, den Wilhelm Busch in vielen seiner Korrespondenzen, Gedichten und Bildgeschichten zum Ausdruck bringt. Er liebte nicht nur bodenständige Hausmannskost, sondern schätzte auch die Genüsse gehobener Kochkunst. Allerdings kam es dem Dichter und Maler weniger auf das „Was“ als auf das „Wie“ der Zubereitung an. Wilhelm Busch zählt neben Tucholsky und Rilke zu den bevorzugten Dichtern des umfangreichen Repertoires von Peter Kellner. Nach Abschluss seines Studiums an der staatlichen Hochschule für Musik und Theater in Hannover hatte der Schauspieler und Synchronsprecher sein Debüt an den Vereinigten Bühnen in Graz. Nach seiner journalistischen Ausbildung arbeitete Kellner rund 40 Jahre als Sprecher und Fernsehredakteur beim NDR. Jetzt ist der auch in der Wedemark und im Heidekreis bekannte Künstler als Rezitator und in seinem Isernhagener Atelier als Maler aktiv. Die musikalische Spannbreite von László Gulyás reicht von Kammermusik bis hin zu Musical und Popmusik. Der Komponist und Akkordeonist war unter anderem mit Nina Hagen und Meret Becker zu erleben. Roland Baumgarte spielt in Formationen verschiedenster Stilepochen von Barock bis Jazz. Seine Vorliebe für ausgefallene Konzerte teilt er mit Peter Kellner. Da die kulinarischen Gedichte sicher hungrig machen, sorgt das Team von Büchtmanns Hof in Zusammenarbeit mit dem Resaurant „Heidjerstuben“ in Wietze (Cateringservice) im Anschluss an die Lesung mit einem kleinen rustikalen Büfett für das leibliche Wohl der Gäste. Die Karten kosten im Vorverkauf inklusive Büfett 36 Euro und können ab sofort bis spätestens 27. Februar geordert werden unter Telefon (0 51 46) 91 93 88 oder E-Mail info@buechtmannshof.de. Für die ECHO-Leser hat der Veranstalter 1 x 2 Freikarten zur Verfügung gestellt. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt eine Postkarte an den EXTRA-Verlag, Burgwedeler Straße 5, 30900 Wedemark, ein Fax an die Nummer (0 51 30) 9 76 93 46 oder eine E-Mail an service@wedemark-echo.de, Stichwort Wilhelm Busch. Einsendeschluss ist Freitag, 17. Februar 2017. Bitte die Telefonnummer für die Gewinnbenachrichtigung nicht vergessen! Viel Glück!