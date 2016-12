Heiligabend große Grillaktion bei Dettmers

Bratwurst und Glühwein gegen Spende für Kinderschutzbund

Elze (awi). Spontan wie er nun mal ist, hat sich Landschlachter Carsten Dettmers kurzfristig überlegt, dass er Heiligabend von 8 bis 12 Uhr vor seinem Geschäft an der Hohenheider Straße in Elze Würstchen grillen und Glühwein ausschenken wird. Und zwar gegen eine Spende in selbstgewählter Höhe zugunsten des Kinderpflegeheims in Mellendorf. Den gespendeten Gesamtbetrag wird Carsten Dettmers dann aus eigenem Portmonee verdoppeln, kündigte er an. Wer also am Vormittag des Heiligabends Bratwürstchen und/oder Glühwein genießen und gleichzeitig noch Gutes tun möchte, ist bei Dettmers herzlich willkommen!