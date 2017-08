Hortkinder spenden für „Wedemärker für Wedemärker“

Verkauf von Basteleien erzielt fast 132 Euro für Hilfebedürftige

Mellendorf. Sieben Freunde aus dem Hort Mellendorf hatten sich in der Vorweihnachtszeit des vergangenen Jahres ordentlich ins Zeug gelegt. Mit Bügelperlen stellten sie Weihnachtsdekorationen her, die sie auf dem Weihnachtsmarkt verkauften, um Geld für einen guten Zweck einzunehmen. Jetzt nahm Bürgermeister Helge Zychlinski die Spende für den Hilfsfond „Wedemärker für Wedemärker“ entgegen.„Kindern in der Wedemark zu helfen, finde ich richtig gut“, erklärte Max Pohlmann, als er seine Geldkassette öffnete, um den Inhalt an Bürgermeister Helge Zychlinski zu übergeben. „Dann können auch die Armen bei Ausflügen mitmachen.“ Er und seine Hortfreunde Noah, Annika, Johanna, Tobi, Ramon und Sabrina haben die Weihnachtsdekoration aus Plastikperlen gebastelt und auf dem Weihnachtsmarkt des Hortes Mellendorf angeboten. Stolze 131,95 Euro erbrachte der Verkauf, der Basteleien ein. Lange überlegten die kleinen Wohltäter, wer Nutznießer ihrer Aktion sein solle. Jetzt fiel die Wahl auf den Fond „Wede- märker für Wedemärker“. „Ich finde Eure Aktion richtig super“, freute sich Helge Zychlinski. „Hoffentlich nehmen sich andere Menschen ein Beispiel an eurem Engagement und erkennen, wie toll es sein kann, anderen Menschen zu helfen.“ Gemeinsam zahlten der Bürgermeister und der junge Spender das Geld bei der Gemeindekasse ein.Der Hilfsfonds „Wedemärker für Wedemärker" wurde im Januar 1989 ins Leben gerufen. Ziel ist es, Sozialschwachen, Hilfebedürftigen und unverhofft in Not geratene Einwohner der Gemeinde Wedemark, die keinen Anspruch auf private oder gesetzliche Unterstützung haben, unbürokratisch, schnell und direkt Hilfe zu gewähren. Der Hilfsfonds „Wedemärker für Wedemärker“ finanziert sich ausschließlich über Spenden und ist daher jederzeit für eine Zuwendung dankbar. Das Spendenkonto lautet: Hilfsfonds „Wedemärker für Wedemärker“, Sparkasse Hannover: BIC SPKHDE2HXXX, IBAN DE 79 2505 0180 1030 3740 01.