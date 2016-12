IBK-Weihnachtsbaum leuchtet

Netter Plausch bei Glühwein und Keksen

Bissendorf (awi). Seit Jahren ist es ein beliebter Treffpunkt für die IBK-Mitglieder, aber auch für ihre Kunden und Passanten, die gerade vorbeikommen: Das Weihnachtsbaumerleuchten auf dem Sparkassenvorplatz in Bissendorf. Eigentlich muss man ja nur den Stecker der Lichterkette in die Steckdose stecken, aber irgendwann kam der IBK-Vorstand mal auf die Idee, davon ein nettes kleines Event zu machen. Und so erfreuten sich auch diesmal wieder viele Teilnehmer an Glühwein, Keksen und weihnachtlichem Gesang zu Klängen von Udo Heppners Drehorgel, während mit einem bewundernden „Ah" die Lichter am Weihnachtsbaum erstrahlten.