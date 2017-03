Infos werden ausgehängt

Änderung der Friedhofssatzung

Brelingen/Mellendorf. Die evangelische Kirchengemeinde Brelingen hat Änderungen an der Friedhofsordnung sowie an der Gebührenordnung zu dem von ihr betriebenen Friedhof in Brelingen beschlossen. Diese Änderungen sind inzwischen, nach Zustimmung durch den Kirchenkreis, im Amtsblatt der Region Hannover veröffentlich worden und damit zum 1. März in Kraft getreten.Durch die Änderungen der Friedhofsordnung werden neue Bestattungsmöglichkeiten auf dem Brelinger Friedhof möglich. Die Kirchengemeinde bietet jetzt auch pflegeleichte Sockelgräber für Urnen- und Sargbestattungen als Einzel- und Doppelgräber an. Außerdem können jetzt auch Bestattungen im Urnenhain des Friedhofs vorgenommen werden. Diese Urnenbestattungen unter Bäumen werden im Zuge der pfarramtlichen Verbindung zwischen den Kirchengemeinden Brelingen und Mellendorf sowohl für Einwohner aus der Kirchengemeinde Brelingen mit Negenborn und Oegenbostel als auch für die Kirchengemeinde Mellendorf mit Hellendorf angeboten.Die Kirchengemeinde hängt die Änderungen zu den beiden Ordnungen von Mittwoch, 8. März, bis Mittwoch, 22. März, zur Einsichtnahme für Interessierte im Gemeindesaal in Belingen aus.