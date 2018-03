Infoveranstaltung zum Thema Wolf geplant

Neuer Vorstand der CDU Wedemark hat sich konstituiert

Wedemark. Die Mitglieder des Vorstands des CDU Gemeindeverbandes Wedemark kamen kürzlich in Wennebostel zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Der neue Vorstand war vor einigen Wochen auf einer Mitgliederversammlung des Gemeindeverbandes in großem Einvernehmen gewählt worden. Felix Adamczuk (Hellendorf), der neu gewählte Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbandes Wedemark und damit Nachfolger von Editha Westmann konnte zur konstituierenden Vorstandssitzung sowohl seine drei Stellvertreter Henning Burtz, Gerhard Menke und Heike Siedenberg, die Schriftführerin Susanne Kopp und den Schatzmeister Rudi Ringe als auch fast alle gewählten Beisitzer sowie die kooptierten Mitglieder des Gemeindeverbandsvorstands begrüßen. Über die einstimmig beschlossenen Kooptationen möchte der CDU-Gemeindeverband Wedemark sicherstellen, dass sich auch die einzelnen Ortsverbände und die örtlichen Mandatsträger der CDU sowie alle der Partei nahestehenden Vereinigungen mit ihren Anliegen in die gemeinsame Arbeit einbringen können. Der neue CDU-Vorstand geht die Amtsperiode mit vielen guten Ideen und mit viel Schwung an. So ist die nächste ortsteilübergreifende Veranstaltung bereits in Planung. Ende Mai 2018 soll eine Informationsveranstaltung mit dem Präsidenten der Landesjägerschaft Helmut Dammann-Tamke (MdL) und mit Vertretern der Landwirtschaft zum Thema „Wolf“ durchgeführt werden. Ziel der Veranstaltung sei es, so Felix Adamczuk, das Thema auch einmal aus Sicht der Landwirte, insbesondere der Tierhalter, sowie der Jägerschaft, aber auch aus dem Blick der sicherheitsbewussten Bevölkerung zu betrachten. Nach Auffassung des CDU-Vorstandes sollte über das Thema „Wolf“ einmal objektiver informiert werden, als das in letzter Zeit im Rahmen verschiedener Veranstaltungen in der Wedemark der Fall war, bei denen fast ausschließlich Argumente „pro Wolf“ vorgetragen wurden.Im Rahmen der Sommertour 2018 des neuen Generalsekretärs der CDU Niedersachsen, Kai Seefried, wird die CDU Wedemark außerdem zu einem gesonderten Themenabend einladen. Zusätzlich ist für den Herbst des Jahres noch eine politisch-gesellige Veranstaltung geplant.Felix Adamczuk fügte hinzu: „Wir wollen auch unsere Öffentlichkeitsarbeit intensivieren, um so die erfolgreiche Arbeit der CDU auf Gemeindeebene noch sichtbarer zu machen. Es gibt gute Gründe für eine Mitgliedschaft in unserer Partei. Diese müssen wir jedoch deutlicher herausstellen und offensiver kommunizieren. Wenn uns das gelingt, haben wir gute Aussichten, weitere Mitglieder für die CDU zu gewinnen.“ Der Gemeindeverbandsvorsitzende verwies beispielhaft auf das erfolgreiche Engagement der CDU auf kommunaler Ebene. Für die Werbung neuer Mitglieder richtete der Vorstand im Rahmen seiner konstituierenden Sitzung ein Arbeitsteam ein, das ein entsprechendes Konzept erarbeiten wird. „Die CDU Wedemark zählt zu den mitgliederstärksten Gemeinde- bzw. Stadtverbänden in der Region Hannover. Das soll auch so bleiben,“ so der neue Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbands zuversichtlich.