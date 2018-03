Jahreshauptversammlung in Bissendorf

Fanfarenzug der Freiwilligen Feuerwehr ehrt Mitglieder

Fanfarenzug der Freiwilligen Feuerwehr. Der Fanfarenzug der Freiwilligen Feuerwehr Bissendorf/Scherenbostel hielt jetzt seine Jahreshauptversammlung ab, bei der der Vorsitzende Horst Keese unter anderem einen Rückblick über die verschiedenen Dienstveranstaltungen des vergangenen Jahres hielt. Einen besonderen Auftritt hatte der Fanfarenzug bei dem einzigen Ehrenmitglied Else Hennigs zum 90. Geburtstag. Während der Versammlung konnte der Ortsbrandmeister Christian Renders und sein Stellvertreter Christian Pietras Udo Heppner für 50 Jahre Mitgliedschaft im Fanfarenzug mit der Ehrennadel in Gold mit Diamanten und für 25 Jahre Mitgliedschaft Frank Biering mit der Ehrennadel in Silber von der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände ehren. Der Fanfarenzug probt zweiwöchentlich dienstags im Feuerwehrhaus. Neueinsteiger sind gern gesehen und können sich bei Horst Keese unter der Telefonnummer (05 11) 73 56 24 melden.