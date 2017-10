Janka ist eine kleine Perle

ITV sucht ein Zuhause für den slowakischen Jagdhundmix

Schwarmstedt. Ein "Kopov" kommt aus Amerika und wird in der Slowakei gezüchtet. In Janka steckt etwas von dieser Jagdhundrasse, obwohl sie kleiner ist und keinen auffallenden Jagdtrieb hat. Sie lebte seit November 2011 im Tierheim von Kosice /Slovakei. Als sie als Welpe in einem Wald verlassen aufgefunden wurde, war sie sehr schwach. Mit guter Ernährung und besonderer Zuwendung wurde sie aufgepäppelt und ist nun eine sehr hübsche gesunde Hündin. Janka kam durch den ITV Grenzenlos nach Deutschland und ist jetzt in einer Pflegestelle in Rhade. Sie ist eine ausgeglichene sozial sehr verträgliche Hündin, die gern mit anderen Hunden spielt. Vor Katzen hat sie Respekt. Sie ist beweglich, aber nicht zu aktiv - eine kraftvolle Hündin, die gern läuft und Menschen auf Wanderungen begleitet. Auch am Fahrrad würde sie sicher gern laufen. Im Auto fährt sie sehr gern mit. Sie springt von allein rein, wenn's losgehen soll. Sie bellt nur, wenn es einen Grund dafür gibt, sie ist nicht aufdringlich. Ihre Pflegemutter in Rhade nennt sie eine "kleine Perle", weil sie so anschmiegsam, sanft und lieb ist. Janka ist ein Familienhund und sollte genügend Aufmerksamkeit bekommen. Janka hört auf ihren Namen und kommt, wenn sie gerufen wird. Janka ist jetzt rd. 5 1/2 Jahre alt und 45 cm groß, schwarz schlank und kurzhaarig. Sie ist bereits geimpft, gechipt und kastriert. Wer an Janka Interesse hat, kann sich gerne beim ITV unter Telefon (0 50 71) 41 26 melden.