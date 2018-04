Jugendliche freuen sich über GVH Sparcard

SPD Wedemark startete Verlosaktion für das neue Ticket

Wedemark. In strahlende Gesichter schaute Juso-Vorsitzender Jean Schramke bei der Übergabe der GVH Sparcard ( JugendNetzcard). Lars Höhne, Lucas Betram und Ann-Kathrin Klinkott sind die Gewinner der SPD- Verlosung und dürfen sich jeweils über eine Sparcard freuen, die von der SPD Wedemark und der Bundestagsabgeordneten Caren Marks ausgelobt worden sind. Die Jusos haben sich mit der SPD erfolgreich für ein stark vergünstigtes Schülerticket in der Region Hannover eingesetzt. Seit dem 1. Januar ist dieses Ticket nun eingeführt und wird sehr gut angenommen. „ Jugendliche können sich jetzt eigenständig und zu fairen Bedingungen in der Region Hannover bewegen. Bisher kostete die SparCardSchüler 51,40 Euro im Monat. Da hing die Mobilität oft am Geldbeutel der Eltern“, so Juso-Vorsitzender Jean Schramke. Die Sparcard für monatlich 15 Euro gilt für Schülerinnen und Schüler der Sek. I und Sek. II bis 22 Jahre, sofern sie keine GVH SchulCard haben und für Freiwilligendienstleistende bis 22 Jahre.