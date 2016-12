Jugendwehr im Tropical Islands

Jugendliche ab zehn Jahren sind in Hellendorf noch willkommen

Hellendorf. Die Jugendfeuerwehr Hellendorf war kürzlich ein paar Tage im Tropical Islands in Krausnick. Dort hat die Gruppe drei wunderschöne Tage verbracht, mit schwimmen, baden, erkunden der Anlage, übernachten in Zelten in der Anlage sowie besichtigen der Werksfeuerwehr. Dieses ist nur ein kleiner Teil, was die Jugendfeuerwehr Hellendorf so macht. Unter anderem waren die Jugendlichen auch in diesem Jahr im Harz und im Jugendcamp Grömitz im Zeltlager. Tannbaumverbrennen, Osterfeuer, Laterne dürfen da natürlich nicht fehlen sowie Wettbewerbe, die auch dazugehören und noch vieles mehr. Die Aktiven in der Feuerwehr würden sich freuen, wenn im Jahr 2017 mehr Jugendliche zwischen zehn und 18 Jahren aus Hellendorf und Umgebung reinschnuppern und mitmachen würden.