JULIUS-CLUB unterwegs

15 Kinder und Jugendliche besuchen Radio Antenne Niedersachsen

Wedemark. Am Montag 2. Juli, besuchten 15 Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 13 Jahren mit dem JULIUS-CLUB das Studio von Radio Antenne Niedersachsen in Hannover. Der JULIUS-CLUB ist ein Angebot der Gemeindebibliothek Wedemark. Bei einer Führung durch den Sender konnten die Teilnehmenden viel Interessantes erfahren, durften vor der Wand posieren, wo sonst die Stars fotografiert werden und am Ende dann sogar das Wetter einsprechen, was leider wegen technischer Probleme nicht gesendet werden konnte. Am Ende waren sich alle darüber einig, dass Radiomoderation ein spannender, aber auch anstrengender Job ist. Ein besonderer Dank geht an das tolle Team von Antenne Niedersachsen für den spannenden Einblick in den Arbeitsalltag und die Beantwortung der vielen Fragen.