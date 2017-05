Kakuschkes gewinnen Rock am Ring

famila verlost Karten für Rockfestival mit reserviertem Zeltplatz

Mellendorf (awi). Bei famila einkaufen und Teilnahmescheine fürs Gewinnspiel ausfüllen lohnt sich: Schon wieder konnte famila-Marktleiter Jens Luxat einen Gewinn übergeben. Maike Kakuschke aus Mellendorf hat zwei Karten plus einem garantierten Zeltplatz für Rock am Ring von 2. bis 4. Juni auf dem Nürburgring gewonnen. Die Gewinnerin war doch recht überrascht, hatte sie doch den Teilnahmeschein gar nicht ausgefüllt, sondern ihr Mann. Wer nun fährt, ob die Gewinnerin selbst, ihr Mann oder ihr Sohn, das stand bei Gewinnübergabe noch nicht fest. Tatsache ist, dass die Auserwählten ein buntes Programm erwartet: Ramstein und die Toten Hosen werden ebenso auftreten wie Helene Fischer. Damit der Tank auch gut gefüllt ist, gab es noch einen 100-Euro-Gutschein von Aral dazu. Marktleiter Jens Luxat graturlierte der Gewinnerin Maike Kakuschke und wünschte drei tolle Tage bei Rock am Ring.