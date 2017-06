KGS Schwarmstedt entlässt Haupt- und Realschüler

Auch nach ihrer Entlassung können sich die Absolventen weiterhin auf ein offenes Ohr verlassen

Schwarmstedt (fk). Die feierliche Entlassung der Haupt- und Realschüler startete am Donnerstagnachmittag mit einem Musikstück der Bläserklasse unter der Leitung von Johnny Groffmann. Schulleiter Tjark Ommen begrüßte die Absolventen, ihre Eltern und Lehrer zu diesem Anlass in der Mensa. Gemeinsam unternahm der Schulleiter eine gedankliche Zeitreise an den Tag der Einschulung. „Es kommt mir vor als wäre es gestern gewesen“, erinnerte sich der Schulleiter. Hauptschulzweigleiter Jens Weber verspracht seinen Schülerinnen und Schülern auch nach der Entlassung jederzeit ein offenes Ohr zu haben. „Ihr habt einen großen Schritt zum erwachsen werden bestritten“, freut sich Weber. Auch Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs, einst selbst Schüler der KGS Schwarmstedt, wünschte den Entlassenen viel Erfolg auf ihrem weiteren Lebensweg.Aus der 9H1 wurden entlassen : Jason Dunn, Justin Haesler, Lasse Herfurth, Rabea Höntzsch, Domenic Hyka, Marcus Kampe, Kevin Lairich, Jan- Friedrich Linneweh, Leon – Jeremy Lippert, Mona Lüßmann, Mireille Marten, Eileen Meine, , Celine- Angelin Mikolajek, Alaa Aldin Nabhan, Marc Peters, Tim Rolfs, Phillip-Melvin Schulz, Sophia- Natascha Schulz, Maximilian von Haake, Fatema Walou und Felix Wegner.Aus der 10H1 : Mustafa Alo, Dennis Arlt, Benjamin Beck, Phil- Justin Braun, Paul Clemens, Anna – Theresa Fischer, Niklas Graubohm, Maximilian Hilker, Jasmin Hills, Lukas Hofmann, Emily Lehmann, Nele- Eva Mende, Marie- Sophie Schlüter, Lukas Schönherr, Michelle Tomm, Daniel Weiser und Joel- Andre Welzel.Aus der 10R1: Carolin Borjahn, Felix Bork, Dennis Deinhart, Martin Ditz, Sina Eggeling, Quirin Eickhoff, Dennis Fritz, Sina Fude, Christopher Heims, Oscar Herbst, Marten Hofgrefe, Till Hövelmann, Louis Hubert, Jonas Imsen, Amy Marie Jarman, Lina Körner, Philine Kremer, Merle Marlen Krentz, Hendrik Lindhorst, Paulina Popien, Merle Röver, Simon Schaardt, Emma Schaefer, Felix Marten Schiesgeries, Lous Schrader, Justin Schulz, Beata Siwicka, Diana Stokalo, Lisa Weißleder und Denny Zimmermann.Aus der 10R2 : Aydamirova Nigar, Anna Luisa Bathe, Monique Bergmann, Leon Bloch, Milene Bock, Conny Brunke, Luca Butano, Adriana Camarda, Leandra Chroszcz, Fynn-Jürgen Ebeling, Katja Engehausen, Joshua Haase, Noelle Haase, Jonas Heiken, Moritz Hundt, Leon Koch, Pascal Krahn, John Krause, Madlene Krumwiede, Bjarne Kull, Ina- Marie Kuntze, Melissa Eileen Marquardt, Kevin Masa, Hannah Mätschke, Benedikt Müller, Mirco Müßmann, Jan Paysen Petersen, Melina Pichel, Nina Reichenbach, Lucie Schulze, Ronja Sermond und Henrick von Bostel.Aus der 10R3 : Fynn-Bastian Becker, Anna Blanke, Kim-Denise Böcker, Mika Eric Böhnisch, Sarah Bruckschen, Henry Eichhorn, Sandy Fraundorf, Malte Herwig, Tim Kluwe, Leonie Krentel, Katharina Langhoff, Janina Lauxen, Silas Lüßmann, Thore Borg Nördemann, Meike Obst, Kian David Oltrogge, Jennifer Pachale, Hannah Pfeiffer, Angelina Ralf, Jillian Marie Ridder, Marta Rytczak, Justin-Jerome Skindories, Isabell Spodzieja, Merle Marie Spohr, Valeria Stroh, Marvin Theilmann, Maja Vukojevic, Julia Wehrmann, Tim Wolter und Joost Wulfhorst.