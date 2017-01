Kirche mit Kindern

Über 70 Besucher in Elzer

Elze. Volle Kirchenbänke kennt man vom Heiligabend, von Taufen, Hochzeiten und Konfirmationen. Aber in Elze schafft es das Team der Kinderkirche mit seinem ersten Familiennachmittag an einem winterlichen Sonntag im Januar über 70 kleine und große Menschen in die Kirche zu locken. Das Thema des Kindergottesdienstes hieß „Ich schenk Dir einen Stern“. Nach einer kurzen Vorschau auf den Programmablauf und der Vorstellung des Teams wurde gemeinsam gesungen und die anwesenden Erwachsenen wurden mit Bewegungsliedern aktiviert. Die eigene Altarkerze wurde entzündet und dann ging es gemeinsam in den Gemeinderaum. Während hier die Kinder mit ihren Eltern Strohsterne bastelten, erzählte der „kleine Stern“ seine Geschichte von Weihnachten und wie dieses Fest auf verschiedene Weisen in der ganzen Welt gefeiert wird. Anschließend wechselten alle zurück in die Kirche, in der eine Aufzeichnung des am Heiligabend aufgeführten Krippenspiels gezeigt wurde. Damit hatten die Schauspieler und Musiker Gelegenheit, sich ihren Auftritt anzuschauen. Zum Schluss konnten sich alle am Büfett treffen, das dank der zahlreichen Spenden sehr üppig ausgefallen ist.Das nächste Kinderkirchentreffen findet dann wie gewohnt ohne Eltern am 25. März von 9.30 bis 12 Uhr in der Elzer Kirche unter dem Motto „Leben wie ein Baum“ statt. Alle Kinder im Alter von vier bis zwölf sind herzlich willkommen.