Klassentreffen nach 30 Jahren

Roland Knop bewirtete seine ehemaligen Mitschüler in seinem Restaurant

Abbensen (la). 30 Jahre nach der Schulentlassung trafen sich am Sonnabend ehemalige Realschüler in Knop´s Restaurant „Zur Post“. Wo auch sonst, denn auch Roland Knop gehört zu der ehemaligen Klasse 10d dazu. Bereits vor fünf Jahren gab es ein Zusammentreffen in Abbensen. Schon damals wurde vereinbart: Das machen wir in fünf Jahren wieder. Und jetzt war es wieder so weit. Wenn auch viele der ehemaligen Realschüler noch in der Wedemark zuhause sind, so mussten einige schon eine weite Anreise, zum Beispiel aus Frankfurt, für das Treffen auf sich nehmen. Nachdem Roland Knop in bewährter Weise seine ehemaligen Mitschüler mit einem schmackhaften Essen bewirtet hatte, wurde noch bis in die Nacht hinein in Erinnerungen geschwelgt.