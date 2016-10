Konzert im „Herzblut“

The Whispering Tree spielen live

Mellendorf. Am Freitag, 14. Oktober, tritt die Band „The Whispering Tree“ live im Herzblut Mellendorf, der Sport- und Musikbar auf dem Gelände des MTV Mellendorf in der Industriestraße 37 auf. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, der Eintritt ist frei. The Whispering Tree ist ein französisch-englisches Musik-Duo bestehend aus Elie Brangbour (Multi-Instrumentalist) und Eleanor Kleiner (Gesang/Songwriting). Mit ihrem tiefgehenden Sound, Gesang und Songtexten verzaubern sie jedes Publikum. Beeinflusst wird ihre Musik durch ihre Weltreisen, von ihrer Heimat New York und Frankreich, über Südamerika, bis zu einem sieben Monate langen Gig in Macau (China).„The Whispering Tree kombiniert träumerischen Folk, Mellow Rock und Gypsy Jazz zu einer unwiderstehlichen Kompilation aus dicht geschriebenen Melodien.“ Der Eintritt ist frei.