Kunsttage in Burgwedel 2016

Schulzentrum wird am ersten Novemberwochenende zum Kunsthandwerkermarkt

Burgwedel. Am 5. und 6. November wird das Schulzentrum Burgwedel zu einer der längsten Kunstmeilen in der Region Hannover für Kunsthandwerk, und dass schon zum vierzehnten Mal. Am Sonnabend ist von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Mehr als 80 Hobbykünstler und Profis präsentieren hier erlesenes Kunsthandwerk und künstlerische Objekte aus den unterschiedlichsten Materialien fernab der Massenware. Für jeden Geschmack ist etwas dabei und auch Kinder können sich einmal probieren und den Künstlern über die Schulter schauen.Viele Künstler machen aus alten Dingen Neues und leisten damit nicht nur einen Umweltbeitrag, sondern fertigen auf diese Weise einzigartige Unikate. Diesem Hobby hat sich auch Monika Fischer aus Hannoversch Münden gewidmet. Sie fertigt aus Büchern, Zeitungen, Katalogen und Prospekten Taschen, Schalen, Körbe, Schmuck, Lampen und vieles mehr. So ist eine Tasche vielleicht einmal ein Straßenatlas gewesen oder ein Schal war einmal ein Telefonbuch. Schmuck ist aus Briefmarken oder Kalendern gefertigt. Bei der Verarbeitung des Papieres achtet sie auch darauf, dass alles so nachhaltig und ökologisch wie möglich angefertigt wird.Auch die Designerin Veronika Schwarz aus Hannover zeigt bei den Kunsttagen, wie aus alten Kaffee-Kapseln unverwechselbare Schmuckstücke entstehen, denen man ihr „erstes Leben“ als Gebrauchsobjekte nicht mehr glauben mag. Weitere umweltbewusste Trends zeigen Künstler bei der Umgestaltung von Textilien, Holz, Wachs oder altem Familienbesteck. Besonders und sehr selten ist die filigran verarbeitete Holzspankunst von Monika Kaune aus Bad Salzdetfurth. Das Material bringt sie immer extra aus Finnland mit und zeigt am Stand wie sie eine superdünne Lage Holzspan verarbeitet. Die Späne werden vorher laminiert, damit sie beim Verarbeiten elastischer sind und nicht gleich splittern oder brechen. So entstehen hauchdünne Figuren, die sich unter anderem hervorragend als Baumschmuck eignen. Kleine Knöpfe, große Freude! Nach diesem Motto fertigt Uta Heine aus Hannover ihre vielseitigen Knopfbilder an. Mit dem Blick für jedes noch so winzige Detail werden aus einfachen Knöpfen in Kombination mit anderen Materialien einzigartige Kunstwerke geschaffen, die ihre eigene Geschichte erzählen. Doch nicht jeder Knopf ist gleich, viel mehr verleihen sie den Werken durch ihre speziellen Eigenschaften eine eigene Persönlichkeit. Dies lässt nahezu grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten zu. Ein besonderes Augenmerk legt die Künstlerin hierbei auf die Dreidimensionalität ihrer Kreationen, durch die ihre Bilder beinahe schon lebendig wirken. Für Kinder hat Inge Heyn aus Celle etwas zum Mitmachen vorbereitet. Unter Anleitung lädt sie zum Basteln ein. Mit verschiedenen Materialien wie Filz und Holz, werden Eulen und kleine Gestecke aus Naturmaterialien gefertigt, die die kleinen Besucher gleich mit nach Hause nehmen können.Das weitere Spektrum ist sehr vielfältig und reicht von Holzspielzeug, Aquarellbildern, Quiltarbeiten, Nassfilzobjekten, Waldorfpuppen, Grußkarten, Schmuckunikaten aus Gold, Silber und Swarovskisteinen bis hin zu zeitlosen Skulpturen für den Innen- und Außenbereich. Viele Künstler lassen sich beim Arbeiten über die Schulter schauen und die Besucher können bei verschiedenen Vorführungen die Entstehung der Produkte und die Techniken genauer kennenlernen, wie z.B. das Trockenfilzen, Holzdrechseln, Klöppeln, die Papiergestaltung bis hin zur Herstellung einer Perlernkette. Nach dem gemütlichen Bummeln und Fachsimpeln lädt zum Ausruhen mit kleinen Speisen und Getränken das Künstlercafé ein. Zur Auswahl stehen mehr als 50 verschiedene Kuchen und Torten, die von den Ausstellern gebacken wurden. Der Eintritt kostet zwei Euro. Kinder bis zwölf Jahre sind frei. Der Eintrittspreis wird bei vielen Künstlern ab einem Mindestumsatz von 20 Euro erstattet.