LandFrauen besuchen Landtag

Im Anschluss an die Plenarsitzung fand noch eine Diskussions- und Informationsrunde mit den Landtagsabgeordneten Editha Westmann und Rüdiger Kauroff in einem Ausschusssitzungszimmer statt. Mit Freude stellten die Wedemärker Frauen fest, dass der Raum mit Sennheiser-Mikrofonen ausgestattet ist. Der Landtag tagt einmal im Monat für drei Tage. Zuvor tagen noch die Arbeitskreise und danach die Ausschüsse. Die Ausschüsse sind mit 15 Personen besetzt und tagen öffentlich. Der Jugend die Politik näher bringen ist nicht einfach. Es muss überparteilich passieren. In vielen Familien wird nicht mehr diskutiert. Kinder lernen keine Disziplin mehr. Kinder groß zu ziehen, bedeutet in der ersten Zeit Entbehrungen hinzunehmen. Die Erziehung der Kinder liegt bei den Eltern, nicht im Kindergarten und nicht in der Schule. Viel zu schnell verging die zur Verfügung stehende Zeit.