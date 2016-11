LESERBRIEF

„Nicht der Polizei anzukreiden"

„Der tödliche Unfall der zwei jungen Wedemärker in den Morgenstunden des 20.11. hat eine große Anteilnahme und Trauer ausgelöst. Während man noch rätselt, warum der 19-jährige Fahrer die Polizeikontrolle ignoriert und die Flucht ergriffen hat, erheben die Angehörigen der ebenfalls getöteten Beifahrerin Vorwürfe gegenüber der Polizei, weil diese sie "gejagt" hätten. Und dann zu fordern, die Polizei solle flüchtende Autofahrer nicht verfolgen, kann nicht akzeptiert werden. Die Polizeibeamten können schließlich nicht wissen, um welche Personen und um welche Straftat es sich bei den Flüchtenden handelt. Ich glaube, es ist in unser aller Interesse, dass so viele Straftaten wie möglich aufgedeckt und aufgeklärt werden, und dabei sollten wir unsere Polizei unterstützen. Wenn der junge Fahrer mit dieser selbst geschaffenen Situation überfordert war, ist das so bedauerlich wie tragisch und nicht der Polizei anzukreiden. Ich teile die Trauer mit den Angehörigen der Unfallopfer zu tiefst, habe aber kein Verständnis, wenn diese den beiden Polizisten ein schlechtes Gewissen bereiten.“ Wolfgang Bayer, Resse