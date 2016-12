LESERBRIEF

„Backpfeife für jeden Wähler“

Zum Artikel „WWR wollte Antje Kaufmann wählen" vom 30. November erreichten die Redaktion folgende Leserbriefe: „Man kann die Ortsbürgermeisterwahl in Resse nur mit großem Erstaunen betrachten. Die SPD-Ortsverband Resse musste die, mit Abstand größte, Wahlniederlage seiner Geschichte hinnehmen. Stimmenverlust von 26,6 Prozent, Sitzverlust von zwei Sitzen. Der Spitzenkandidat der SPD konnte ebenfalls nicht mit Direktstimmenmehrheit glänzen. Vielmehr hat die Spitzenkandidatin der CDU, aufgrund ihres gut geführten Wahlkampfes, wenigstens die meisten Einzelstimmen auf sich vereinen können. Ansonst musste sich auch die CDU einem Wahldebakel ergeben. Nun erwartet natürlich jeder Wähler, dass gemäß altem demokratischen Brauch der CDU-Kandidatin der Posten des Orstbürgermeisters angeboten wird. Mit diesem Gedanken ist der geneigte Wähler leider völlig auf dem Holzweg. Die SPD Fraktion schert sich nämlich nicht um gute demokratische Bräuche und setzt ihren Kandidaten als Bürgermeister durch.Der Denkzettel der verlorenen Wahl, als Folge einer Vermischung von Partei- und Vereinspolitik, ist leider ohne Wirkung geblieben. Eine realistische Eigenreflexion ist der Fraktion anscheinend völlig entglitten. Dass es im Orstrat Resse jetzt eine Wählergemeinschaft gibt, die über 42 Prozent der Gesamtstimmen auf sich vereint scheint der SPD und CDU ebenfalls völlig egal zu sein. SPD und CDU haben keine besseren Ausweg aus ihrem Wahldebakel gefunden als sich selbst die Posten von Orstbürgermeister und Stellvertreter zuzuschustern. Eine Backpfeiffe für jeden Wähler und ein noch größerer Schlag für die Demokratie! Wer in Wahlen durch den Wähler abgestraft wird sollte lieber in eine selbstkritische Klausur gehen und dann den Dialog mit den Wahlgewinnern suchen. Gerade in den kleinen Ortsräten sollte die jeweilige Parteidoktrin keine Rolle spielen. Insbesondere in den Ortsräten ist man gut beraten, über Parteigrenzen hinweg für das Wohl des Ortes und seiner Einwohner zu sorgen. Partei- und Machtklüngel ist hier völlig fehl am Platz.Mangelnde Wahlbeteiligung und Desinteresse an Politik bekämpft man mit der derzeitigen Verhaltensweise der SPD- und CDU-Ortsräte im Ortsrat Resse jedenfalls nicht. Vielmehr treibt diese Vorgehenensweise die letzten, noch leidensfähigen, Wähler in die Hände der radikalen Parteien und Gruppierungen. CDU und SPD haben aufgrund ihres Machthungers offenbar alle guten Vorsätze über Bord geworfen und den Ort unnötig gespalten. Wahlboykott ist definitiv keine Lösung, aber offenbar ist es Wählen momentan auch nicht. Ein trauriger Tag für die politische Landschaft in Resse.Gerald Judel, Resse