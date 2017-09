LESERBRIEF

„Leider für B-Plan gestimmt"

Offener Brief zur Buchholzer Gemeinderatsitzung am 21.09.2017Es wurde unter anderem über den „Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 24 Gewerbegebiet“ beraten und beschlossen.Leider wurde für den Bebauungsplan gestimmt.Bei der Vorstellung des Projekts am 06.09.2017 wurde eine riesengroße Halle, die für evtl. logistische Zwecke erbaut werden soll, vorgestellt. Die gesamte Planung der BauWo dazu beruht nur auf Vermutungen, was von den nach dem Bauträger kommenden Gewerbetreibenden dort betrieben werden könnte.Daher sind aus unserer Sicht Prognosen zu etwaigen Arbeitsplätzen und Gewerbesteuererträgen für die Gemeinde unseriös. Die Befürchtung zu den erheblichen Mehrbelastungen für die Bewohner der Umgegend durch z.B. dortige Nacht- und Wochenendarbeit sowie damit verbundenem Verkehr, sind weder bedacht noch durch irgendwelche konkreten Aussagen entkräftet worden, da es augen- scheinlich dem Errichter nur darum geht, sich längs der A7 die Filetgrundstücke zu sichern.Die Präsentation ergab, dass der Bauträger so gut wie keine Kenntnis der Infrastruktur unseres Wohnortes hatte. Wir sehen für die Bürger und die Gemeinde keinerlei Vorteile aus dieser Ansiedlung.Auch wenn nach dem Willen des Bauträgers alles schnell gehen soll, sollte sich niemand davon beeindrucken lassen. Wir haben nicht den Eindruck, dass die Bürger mitgenommen werden sollen, sondern eher nur in Kenntnis gesetzt und der Möglichkeit beraubt, einen begründeten Widerstand zur Wahrung der Wohn- und Lebensqualität zu organisieren.Hier muss das Bürgerwohl durch die bereits jetzt herrschenden, bis an die Belastungsgrenze gehenden, widrigen Verhältnisse durch Lärm, immer mehr zunehmende Verkehrsdichte und fast täglichen Staus, vor den wirtschaftlichen Interessen einzelner stehen, die nur basierend auf Mutmaßungen ein total überdimensioniertes Projekt schönreden.Wir befürchten:Eine hohe Lichtbelastung zur Dunkelheit, für uns am Horstfeld Wohnenden, aber auch für viele Marklendorfer im Bereich Mühlenweg und Silberkuhle.Lärm. Auch wenn die Autobahn bei Vollbelastung angeblich lauter sein wird, ist nicht aus- geschlossen, das der Betrieb in der Halle bei entsprechender Vermietung zu anderen Zeiten trotz Sonn- und Feiertagsfahrverbot für LKW - uns eine Menge Lärm durch Sonderregelungen bescheren kann. Dann hätten viele von uns schon eine Lärmbelästigung durch den Betrieb der Halle, die den der Autobahn übersteigt. Die Bauwo ist schließlich nicht Betreiber, sondern Vermieter oder Verkäufer der Halle und würde daher jeden nehmen, der ihm Einnahmen verspricht und kann daher keinerlei Aussagen über zu erwartende Betriebszeiten treffen. Übrigens hören wir auch den Lärm von hupenden LKW, Bremsenquietschen oder Baulärm aus der näheren Umgebung, denn das sind andere Töne wie die des gleichmäßigen Rauschens auf der Autobahn, somit sehr wohl störend.Verkehrstau auf Marklendorfer Seite. Alle kennen die häufigen Staus auf der B 214 in Buchholz, die uns behindern, wenn wir in Richtung Schwarmstedt wollen. Da die “bremsende“ Ampelanlage zur Autobahn in Richtung Hamburg auch umgebaut werden muss, ist bei uns auf Marklendorfer Seite dann auch der Verkehrsabfluss eingeschränkt. Dieses wird wie in Buchholz auch bei uns zu Verkehrsrückstauungen führen. Übrigens würde auch der Verkehrsfluss in Buchholz damit beeinflusst werden, da dieser damit direkt im Zusammenhang steht. Jeder LKW, der das neue Gewerbegebiet zielgerichtet ansteuert, verstärkt das Verkehrsproblem, nicht nur auf der B214, sondern auch auf der L190 und der Autobahnabfahrt.Höhere Belastung der in der Siedlung „Horstfeld“ Wohnenden. Bei der Fahrt von der oder auf die B214, die unsere einzige Straßenzuwegung ist, kommt es immer wieder zu gefährlichen Verkehrs- situationen. Schnell fahrende Fahrzeuge und noch schlimmer, ausscherende Fahrzeuge aus einer Fahrzeugkolonne, die noch die LKW überholen wollen, auf der dort gerade verlaufenden B214 bewirken, dass wir extrem vorsichtig einfahren müssen. Auch bei uns kam es zu Vollbremsungen von unaufmerksamen und ortsunkundigen Autofahrern, die nicht überblickt haben, dass hier mehrere Ausfahrten auf kürzester Strecke sind, oder auch glaubten, wir wollten zu Autobahn. Seitdem auch noch durch die Ampelanlage das Auge des Autofahrers im nachfolgenden Verkehr anzieht und der stark erhöhte LW-Fluss dazukommt, passiert das immer häufiger. Bei Dunkelheit wird’s noch schwieriger. Sollte noch ein Gewerbegebiet auf unserer Seite eingerichtet werden, ist das Auge des Autofahrers auf der B214 durch starke Lichtquellen, die zur hellen Ampelanlage dazukommen, noch mehr abgelenkt. Das ist besonders gefährlich, wenn wir von Marklendorf aus einbiegen wollen.Bei Verkehrsstau vor dem Horstfeld Bei zu erwartenden Verkehrsstaus direkt bei uns haben wir die Probleme, die auch die Buchholzer haben. Wir kommen dann wegen unserer einzigen Zuwegung nur noch schlechter auf die B 214.Unabhängig von der Entscheidung Gewerbegebiet ja oder nein, muss sich auch die Verkehrssituation Am Horstfeld kritisch angesehen werden. Die Einmündung der Straße Am Horstfeld ist, vor allem aus Richtung Marklendorf, extrem schlecht abgesichert.Zumindest sollte aus unserer Sicht endlich die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 km/h bis nach Marklendorf weitergezogen werden. Auch sollte ein Überholverbot eingerichtet werden, um uns zu schützen und zur Absicherung der Einmündungen ins Horstfeld und der Hofzufahrten.Auch würde der Verkehr durch Marklendorf dadurch schon ein wenig abgebremst.Wir appellieren an den Gemeinderat, unsere Bedenken zu berücksichtigen und bei der nächsten Abstimmung das Projekt abzulehnen.Maria und Holger Estherr Marklendorf