„Plattdüütsch leevt!“

Zur Berichterstattung über das Erscheinen des plattdeutschen Buches von Cord Knibbe erreichte die Redaktion folgender Leserbrief:„Bi de Vörstellen vun sien nied plattdüütschet Book meen Cord Knibbe, dat Platt in Bissendörp an`t Utstarven wör.Dat finnt wi aver rein gor nich!Da wör doch sünst nülich nich so`n heel Mass Lüüd bi`n plattdüütschen Gottesdeenst över de Schöpfung in de Michaeliskark komen! Un ganz besünners hööglich wör doch ok, dat de Kunfermannen de plattdütsche Schöpfung goot funnen hebbt.Aachteran an‘n Gottesdeenst hebbt wi in´t Gemeenhus kommodig plattdüütsch snackt und kürt.Ok bi de „Besinnung an Middeweken“ in Februar düsset Johr wörn´n Barg interesserte Besöker inne Kark un hörn de teihn Gebooten up Platt.In Bissendörp un ok rundumto is Platt in de letzten Johr`n wedder ganz scheun in Gang komen. Da sünd Lüüd platt togang, un wecke, de Platt lihrn wüllt un dat ok all hebbt.Frünn von`n plattdütsche Spraak sünd mannigfach ünnerwegens. So sind wie von`t „Bissendörper Platt bi de Kark“ ok mit de Plattdütschen von de Weppmer Heimatstuv verbunnen. Ok in Isernhagen ward Platt plegt, da meist as plattdüütschet Theater. Un all de„Platten“ hebbt Freid und Spass dorbi!Gottestdeenste gifft dat nich nur in Bissendörp, sünnern ok in Mellendörp, Helsdörp, Godshurn, Engelbossel un woll bald ok in Boorwee.De Pastorn in Engelbossel und Boorwee sünd ut Ostfreesland in use Gegend komen un pratet Platt von Hus ut. Un dat is moi!Wi meent, wokeen Platt mach oder snackt un kürt, versteiht ok de besünner`n Ünnersche´ twischen Dörpern un Landshapten.Dat is besünners nödig, damit de plattdüütsche Spraak in´t heele ole Rebet von use Mudderspraak lebennig blifft. Plattdüütsch und de plattdütsche Art verbinnt uns, un is, as ok de Hochdüütschen seggt: „mächtig tolerant“!Wi ward wies, dat Plattdüsch jümmer interessanter ward, ok bi jüngere Lüüd. So gift dat veele Lesungen und Veranstalten mit nahmhaften Plattsnackers wie ton Bispeel Ilka Brüggemann, Wernern Momsen ( Detlef Wuschnik), Jared Dibaba, Anni Heger, Ina Müller, de Tüddelband und mannig annere mehr. Un dat fokken in use Neegde !Veel Interesantet und Vergnööglichet up Platt is mennigmal inˋt Radio un Wietkieken to finnen, as bi`n NDR1, Radio Bremen un sogar up YouTube.Platt tohörn un Lesen ist dat beste för Interesserte, de Platt lihrn wüllt. So sünd wi in Bissendörp vör fast veer Johrn as „Plattdüütsch bi de Kark“ tohope komen.Un wi snackt un kürt Platt int Gemeenhus bi de Kark, aver ok to Hus mit use Lüüd, ok mit de Lütten.Nur wenn wi Platt nich mehr an use Kinner un Kinneskinner wiedergevt, geiht das mit Platt to En`n. Dat dröff un ward nich passeren!Wi holt Platt anˋn Leven, wenn wie de plattdüütsche Spraak bewohrt, aver ok lebennig holt!Dat hat uns all de Bissendörper Schoolmester, Schriftsteller un Ehrenbürger Hinrich Braasch vörleevt, de disse Wöör 1956 upschreven het:„Uns ole leewe Modersprakde holt wi hoch in Ehrn,Un de se nich mehr snacken kann,de schall se weller lehrn!“Claudia Schnehage, BissendorfHenry Klindworth, Kaltenweide