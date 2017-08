Mehr Geld für Kunstschule

Mellendorf (gg). Zusätzlichen Zuschussbedarf hat die Kinder- und Jugendkunstschule. Um 8.000 Euro aufgestockt wird der jährliche Betrag in Höhe von 62.750 Euro, den die Gemeinde gewährt, so der aktuelle Ratsbeschluss. Die Kunstschule ist Kooperationspartner der weiterführenden Ganztagsschulen und der Grundschule Bissendorf. Vorgabe der Landesschulbehörde ist es, für die Kursleiter sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse zu schaffen, was höhere Personalkosten zur Folge hat.