Meisterschaft im Kegeln

Norbert Richter aus Resse in Niedersachsen-Auswahl

Resse. Noch bis zum 18. Juni wird in der Freiburger Heinz-Rösch-Kegelsporthalle dieDeutsche Mannschafts-Meisterschaft für Senioren im Kegeln ausgetragen. Unter allen Deutschen Bundesländern werden die Medaillen verteilt. Gekegelt wird in Vierer-Mannschaften über zehn Bahnen. Norbert Richter aus Resse startet mit seinen Sport-keglern aus Hannover in der Klasse Senioren B, ab 60 Jahre. Am Freitag wurdedie Fahrt nach Freiburg angetreten. Favoriten in dieser Klasse sinddie Süddeutschen Bundesländer, aber bei den Deutschen Meisterschaften dabei zu sein wird ein schönes Erlebnis bleiben.