Mitglied in zwei Fachausschüssen

Nadine Becker vertritt Wedemark in der Region

Wedemark. Seit der konstituierenden Regionsversammlung am 15. November vertritt Nadine Becker (SPD) aus Hellendorf die Interessen der Bürgerinnen und Bürger für die Wedemark. Sie ist Mitglied in den Fachausschüssen für Schulen, Kultur und Sport und für Soziales, Wohnungswesen und Gesundheit. Im Gemeinderat Wedemark hat Becker ähnliche Aufgaben übernommen. Hier ist sie Vorsitzende im Ausschuss für Bildung, Kinder und Jugend. Besonders die Themen Schulen, Kinder und Jugendliche sind ihr als Mutter von zwei Kindern bestens vertraut. Sie wird sich für Investitionen in Schulgebäude und in die Bildung einsetzen. Sie will auch ein Wohnungsbauprogramm in der Region mit bezahlbaren Wohnraum auch für Menschen mit geringerem Einkommen. Dies ist nicht nur in der Stadt Hannover wichtig, sondern auch in einem ländlichen Raum wie der Wedemark. Becker: „Ich möchte sowohl in der Regionsversammung als auch im Gemeinderat und den Ausschüssen die Interessen und Probleme der Bürgerinnen und Bürger kennenlernen und vertreten. Daher ist es wichtig, dass ich in einen konstruktiven Dialog mit den Menschen komme.“ Sie ist unter der E-Mail Adresse Nadine.Becker@regionsversammlung.de erreichbar.