Morgen ist Weihnachtsmarkt

Schwarmstedt (awi). Die Wirtschaftsinitiative Schwarmstedt (WIR) und die Pflegeeinrichtung Sozialkonzept Dorotheenhof machen beim Weihnachtsmarkt für Schwarmstedt diesmal gemeinsame Sache: Am Sonntag, 4. Dezember, dem zweiten Adventssonntag, steigt der gemeinsame Weihnachtsmarkt auf dem Dorotheenhofge-

lände, Im Moorgartenfeld 4 in Schwarmstedt, (innen und außen) von 13 bis 18 Uhr. Der WIR-Vorstand wird Waffeln backen und am Getränkewagen Glühwein, Punsch und kalte Getränke anbieten. Die Fleischerei Heims sorgt für „regionale Wurstangebote“, die Feuerwehr kümmert sich um Bratwurst, Steak, Pommes und Nuggets, Crepes und Schmalzkuchen und hat das Kinderkarussell organisiert. Chips dafür kann man käuflich erwerben, sie werden aber auch von den Geschäftsleuten erworben und an die Kinder verteilt. Der Dorotheenhof hat den Weihnachtsmann für einen Besuch gewinnen können, Glückstüten gepackt, den Seemannschor und den Evergreen Express engagiert und stellt auch diverse Verkaufsstände. Neben Ständen mit weihnachtlichen Basteleien wird es in diesem Jahr auch wieder das beliebte Kuchenbüfett der Landfrauen geben. Der Kindergarten kommt zum Singen und schmückt den Tannenbaum. Außerdem gibt es Pilzpfanne und weißen Glühwein, Kartoffelpuffer mit Apfelmus, Socken und Karten, Strickwaren und Geschenkdosen, eine Tombola der Brücke nach Kaliningrad, Lederwaren und vieles mehr.