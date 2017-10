MPM trifft sich zu Geschäftsbesuchen

Miteinander ins Gespräch kommen – Veranstaltungsreihe wird fortgesetzt

Mellendorf (awi). Mit guter Resonanz ist der Gewerbeverein MPM in sein neues Format der Geschäftsbesuche gestartet. 22 Mitglieder folgten der Einladung in die Geschäftsräume von Sport Haeuser im Hemmenhof, wo sich zugleich auch Maik Denecke vorstellte, Bauunternehmer und Bausachverständiger aus Mellendorf. In lockerer Runde präsentierten Hilke Haeuser und Maik Denecke ihre Unternehmen und deren Angebotspalette. Die Veranstaltungsreihe soll locker fortgesetzt werden. Konkrete Termine oder Adressen stehen aber noch nicht fest. Im Mittelpunkt stehen das Gespräch miteinander und das Kennenlernen der verschiedenen Mitgliedsbetriebe.