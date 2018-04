MTV-Radsportler starten in die Sommersaison

Optimale Vorbereitung für Radsportsparte im Pro Feel Health Club

Mellendorf. Die Radsportsparte „Equipe Wedemark“ des Mellendorfer TV hat die Wintersaison beendet und startet nun in die anstehende Freiluft-Saison. Durch Spinning und allgemeines Funktionstraining im Pro Feel Health Club in Mellendorf hatte man sich kürzlich optimal auf die neue Saison vorbereitet. Die Teilnehmer bedankten sich bei Lars Krumwiede, der hauptsächlich das Training geleitet hatte und bei den zeitweise unterstützenden Fahrerinnen Claudia Pfingsten und Anja Wicke sowie bei Inhaberin Heike Mußmann, die den ambitionierten Fahrern eine separate Trainingszeit zur Verfügung gestellt hatte.Für alle Interessenten, die mal in die Gruppendynamik reinschnuppern möchten, bietet man im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung am Sonntag,15. April, unter professioneller Leitung einiger Mitglieder Touren unterschiedlicher Länge in die Region Hannover bzw. der Wedemark an. Start ist um 10 Uhr am Vereinsheim des Mellendorfer TV in der Industriestraße 37 in Mellendorf.